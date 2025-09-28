Scheinbar schwerelos: Fliegende Sachsen bieten in Zwickau spektakuläre Show

Artistik in der Kirche? In Planitz passt das wunderbar zusammen. Bei drei Auftritten am Wochenende war die Lukaskirche jeweils voll.

Die Show der Fliegenden Sachsen in der Lukaskirche in Planitz hat ihrem Titel „Spektakulär“ alle Ehre gemacht. Die Artistengruppe bot einen bunten Mix aus Akrobatik, Tanz, Musik und Lichteffekten. Bei allen drei Shows am Wochenende war die Kirche voll. Die Zuschauer konnten miterleben, wie die Akrobatinnen in rund zehn Metern Höhe scheinbar...