Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Schneller nach Leipzig und Berlin: Was sich für Bahnfahrer im Landkreis Zwickau ab Dezember ändert

Pendler wissen, dass die S5X nach Leipzig und Halle immer zur Minute 04 aus Zwickau abfährt. Sie werden sich umgewöhnen müssen.
Pendler wissen, dass die S5X nach Leipzig und Halle immer zur Minute 04 aus Zwickau abfährt. Sie werden sich umgewöhnen müssen. Bild: Ralph Köhler
ICEs im Leipziger Hauptbahnhof. Der Umstieg nach Berlin funktioniert künftig schneller.
ICEs im Leipziger Hauptbahnhof. Der Umstieg nach Berlin funktioniert künftig schneller. Bild: Christophe Gateau/dpa/Archiv
Einige Triebwagen der Vogtlandbahn fahren künftig am Bahnhof Werdau vorbei.
Einige Triebwagen der Vogtlandbahn fahren künftig am Bahnhof Werdau vorbei. Bild: André Kleber/Archiv
Pendler wissen, dass die S5X nach Leipzig und Halle immer zur Minute 04 aus Zwickau abfährt. Sie werden sich umgewöhnen müssen.
Pendler wissen, dass die S5X nach Leipzig und Halle immer zur Minute 04 aus Zwickau abfährt. Sie werden sich umgewöhnen müssen. Bild: Ralph Köhler
ICEs im Leipziger Hauptbahnhof. Der Umstieg nach Berlin funktioniert künftig schneller.
ICEs im Leipziger Hauptbahnhof. Der Umstieg nach Berlin funktioniert künftig schneller. Bild: Christophe Gateau/dpa/Archiv
Einige Triebwagen der Vogtlandbahn fahren künftig am Bahnhof Werdau vorbei.
Einige Triebwagen der Vogtlandbahn fahren künftig am Bahnhof Werdau vorbei. Bild: André Kleber/Archiv
Zwickau
Schneller nach Leipzig und Berlin: Was sich für Bahnfahrer im Landkreis Zwickau ab Dezember ändert
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fahrplanwechsel bringt einige Neuerungen für Reisende auf den Zugstrecken in Westsachsen mit sich. Das werden besonders Fahrgäste merken, die mit der S-Bahn in Richtung Leipzig unterwegs sind.

S-Bahn Zwickau–Leipzig: Der Fahrplan auf den Linien S5 und S5X von Zwickau nach Halle und Leipzig ist seit Jahren konstant – wenn auf der Strecke nicht gerade gebaut wird. Das ändert sich mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember, Pendler müssen sich auf völlig neue Abfahrtszeiten einstellen. Bislang startet die S-Bahn 5X in Zwickau zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
05.11.2025
3 min.
S-Bahn-Strecke Zwickau–Leipzig: Schon wieder fahren Busse statt Züge
S-Bahnen werden im Bahnhof Werdau bis Anfang Dezember seltener zu sehen sein als sonst.
Nur zwei Wochen nach der jüngsten Sperrung folgen die nächsten Einschränkungen. Grund sind Bauarbeiten nahe Crimmitschau. Worauf müssen sich Fahrgäste einstellen?
Johannes Pöhlandt
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
25.10.2025
2 min.
Bahnfahrer können aufatmen: Wieder freie Fahrt zwischen Zwickau und Leipzig
Das gab es monatelang nicht zu sehen: eine S-Bahn im Zwickauer Hauptbahnhof.
Am Sonntag endet die monatelange Sperrung auf der S-Bahn-Strecke. Doch die Bauarbeiten werden fortgesetzt.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel