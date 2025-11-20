Schneller nach Leipzig und Berlin: Was sich für Bahnfahrer im Landkreis Zwickau ab Dezember ändert

Der Fahrplanwechsel bringt einige Neuerungen für Reisende auf den Zugstrecken in Westsachsen mit sich. Das werden besonders Fahrgäste merken, die mit der S-Bahn in Richtung Leipzig unterwegs sind.

S-Bahn Zwickau–Leipzig: Der Fahrplan auf den Linien S5 und S5X von Zwickau nach Halle und Leipzig ist seit Jahren konstant – wenn auf der Strecke nicht gerade gebaut wird. Das ändert sich mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember, Pendler müssen sich auf völlig neue Abfahrtszeiten einstellen. Bislang startet die S-Bahn 5X in Zwickau zur... S-Bahn Zwickau–Leipzig: Der Fahrplan auf den Linien S5 und S5X von Zwickau nach Halle und Leipzig ist seit Jahren konstant – wenn auf der Strecke nicht gerade gebaut wird. Das ändert sich mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember, Pendler müssen sich auf völlig neue Abfahrtszeiten einstellen. Bislang startet die S-Bahn 5X in Zwickau zur...