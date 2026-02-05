Schranke an Zwickauer Bahnübergang wieder in Betrieb

Zwickau
Wochenlang durften die Triebwagen der Vogtlandbahn den Bahnübergang nur mit Signal passieren. Was Anwohner nervte, ist jetzt vorbei.
Die Reparatur der kaputten Schranke am Bahnübergang Planitzer Straße ist erledigt. Nachdem die Bauarbeiten vorige Woche nicht wie geplant abgeschlossen werden konnten, sind diese nun erledigt. Die Vogtlandbahn kann den Übergang wieder ohne das nervie Hupsignal passieren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.