MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Schrankenanlage am Bahnübergang Planitzer Straße wurde repariert.
Die Schrankenanlage am Bahnübergang Planitzer Straße wurde repariert. Bild: Ralph Köhler
Die Schrankenanlage am Bahnübergang Planitzer Straße wurde repariert.
Die Schrankenanlage am Bahnübergang Planitzer Straße wurde repariert. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Schranke an Zwickauer Bahnübergang wieder in Betrieb
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wochenlang durften die Triebwagen der Vogtlandbahn den Bahnübergang nur mit Signal passieren. Was Anwohner nervte, ist jetzt vorbei.

Die Reparatur der kaputten Schranke am Bahnübergang Planitzer Straße ist erledigt. Nachdem die Bauarbeiten vorige Woche nicht wie geplant abgeschlossen werden konnten, sind diese nun erledigt. Die Vogtlandbahn kann den Übergang wieder ohne das nervie Hupsignal passieren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
3 min.
Nach Unfall an Zwickauer Bahnübergang: Warum dauert die Reparatur der Schranke so lange?
Nur mit Halt und Hupen darf die Vogtlandbahn den Bahnübergang passieren.
Anwohner, Autofahrer und Triebfahrzeugführer können bald aufatmen: Bis wann die Gefahrenstelle auf der Planitzer Straße beseitigt wird.
Holger Weiß
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
27.01.2026
2 min.
Störung bei Zwickauer Straßenbahn: Deshalb rollt zwischen Zentrum und Neuplanitz keine Tram
Infolge der Havarie einer Straßenbahn auf Linie 3 gab es am Dienstag Verkehrsbehinderungen.
Verkehrseinschränkungen auf Straßenbahnlinie 3 – Havarieort ist die Stelle des jüngsten Wasserrohrbruchs.
Holger Weiß
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
Mehr Artikel