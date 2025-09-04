Schulbus lässt Achtjährigen in Ebersbrunn mehrmals nicht an der richtigen Stelle aussteigen

Zwickau
Wegen einer Umleitung müssen Fahrgäste Bescheid sagen, wenn sie an einer Ebersbrunner Haltestelle aussteigen möchten. Ein Achtjähriger hat das getan – doch der Bus hielt trotzdem nicht dort.
Manchmal weicht der Achtjährige in den Straßengraben aus, weil so viele Autos an ihm vorbeibrausen. Es sind über 30 Grad am 13. August, während er die Lengenfelder Straße entlangläuft. Der Junge hat Angst: Der Busfahrer hat ihn an der falschen Stelle herausgelassen. Nun muss er nach Hause laufen. Etwa drei Kilometer sind es bis Ebersbrunn....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.