Regionale Nachrichten und News
  • Schulbus lässt Achtjährigen in Ebersbrunn mehrmals nicht an der richtigen Stelle aussteigen

Marcel Wolfs Sohn durfte in Ebersbrunn nicht an der gewünschten Haltestelle aussteigen.
Marcel Wolfs Sohn durfte in Ebersbrunn nicht an der gewünschten Haltestelle aussteigen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Schulbus lässt Achtjährigen in Ebersbrunn mehrmals nicht an der richtigen Stelle aussteigen
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen einer Umleitung müssen Fahrgäste Bescheid sagen, wenn sie an einer Ebersbrunner Haltestelle aussteigen möchten. Ein Achtjähriger hat das getan – doch der Bus hielt trotzdem nicht dort.

Manchmal weicht der Achtjährige in den Straßengraben aus, weil so viele Autos an ihm vorbeibrausen. Es sind über 30 Grad am 13. August, während er die Lengenfelder Straße entlangläuft. Der Junge hat Angst: Der Busfahrer hat ihn an der falschen Stelle herausgelassen. Nun muss er nach Hause laufen. Etwa drei Kilometer sind es bis Ebersbrunn....
01.08.2025
2 min.
Zwickau: Zusätzliche Schulbusfahrten und mehr Haltestellen
Zum Zwickauer Neumarkt soll während der Schulzeit zwischen 6.30 und 7.30 Uhr ein Viertelstundentakt gewährleistet werden.
Mit Beginn des neuen Schuljahres planen die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) eine Reihe von Veränderungen zugunsten der Schüler - auch dank Bürgerbeteiligung.
Jana Klameth
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
08.08.2025
1 min.
Ortsdurchfahrt in Ebersbrunn ist wieder frei
Die Ortsdurchfahrt Ebersbrunn ist seit Freitag wieder für den Verkehr freigegeben.
In den acht Wochen Bauzeit ist einiges geschafft worden. Was genau?
Jana Klameth
