Schussgeräusche in Zwickau-Eckersbach: Mehrere Leute wählen mitten in der Nacht den Polizei-Notruf

Zwickau
Beamte fanden mehrere Projektile aus einer Gasdruckwaffe auf einem Parkplatz. Sie ermitteln nun: Wer hat auf den abgestellten Hyundai geschossen?
Schussgeräusche haben in der Nacht von Freitag zu Samstag für einen Polizei-Einsatz in Zwickau-Eckersbach gesorgt. Zuvor gab es mehrere Hinweise von Bürgern über den Polizei-Notruf. Ganz konkret: am Freitag um 23.04 Uhr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.