Schussgeräusche in Zwickau-Eckersbach: Mehrere Leute wählen mitten in der Nacht den Polizei-Notruf

Beamte fanden mehrere Projektile aus einer Gasdruckwaffe auf einem Parkplatz. Sie ermitteln nun: Wer hat auf den abgestellten Hyundai geschossen?

Schussgeräusche haben in der Nacht von Freitag zu Samstag für einen Polizei-Einsatz in Zwickau-Eckersbach gesorgt. Zuvor gab es mehrere Hinweise von Bürgern über den Polizei-Notruf. Ganz konkret: am Freitag um 23.04 Uhr.