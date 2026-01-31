MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Schussgeräusche in Zwickau-Eckersbach: Mehrere Leute wählen mitten in der Nacht den Polizei-Notruf

Die Polizei war am Lunikweg in Zwickau-Eckersbach im Einsatz.
Die Polizei war am Lunikweg in Zwickau-Eckersbach im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei war am Lunikweg in Zwickau-Eckersbach im Einsatz.
Die Polizei war am Lunikweg in Zwickau-Eckersbach im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Zwickau
Schussgeräusche in Zwickau-Eckersbach: Mehrere Leute wählen mitten in der Nacht den Polizei-Notruf
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beamte fanden mehrere Projektile aus einer Gasdruckwaffe auf einem Parkplatz. Sie ermitteln nun: Wer hat auf den abgestellten Hyundai geschossen?

Schussgeräusche haben in der Nacht von Freitag zu Samstag für einen Polizei-Einsatz in Zwickau-Eckersbach gesorgt. Zuvor gab es mehrere Hinweise von Bürgern über den Polizei-Notruf. Ganz konkret: am Freitag um 23.04 Uhr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
08:33 Uhr
1 min.
Reifenstecher in Remse unterwegs: Polizeieinsatz am Meeraner Weg
Blick nach Remse: Am Dienstagfrüh gab es einen Polizeieinsatz.
Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung. Die beiden Autos waren am Meeraner Weg abgestellt. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
21.01.2026
2 min.
Explosion und Blaulicht-Fahrzeuge in Zwickau-Neuplanitz: Was war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch los?
Die Polizei ermittelt nach den Vorfällen in der Nacht zum Mittwoch in Zwickau-Neuplanitz.
Die beiden Tatorte liegen nur 450 Meter voneinander entfernt. Die Feuerwehr war im Einsatz. Die Polizei macht erste Angaben zum Sachschaden.
Holger Frenzel
Mehr Artikel