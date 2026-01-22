Show dauert zweieinhalb Stunden: Sängerin Michelle zeigt in Zwickau Stehvermögen

Mit ihrer „Zum letzten Mal – Die Tournee 2026“ verabschiedete sich Schlagersängerin Michelle am Mittwoch in der Sparkassen-Arena von ihren Zwickauer Fans. Ob es diesmal für immer war?

„Das Projekt Michelle ist beendet." Mit diesem Satz verkündete die Sängerin im März 2007 das Ende ihrer Bühnenkarriere. Dass es dann nochmal fast 19 Jahre dauerte, bis Michelle mit einer großen Abschiedstournee ihren Fans endgültig ein „Ich drück' Euch alle" zuruft, ist wohl auch der Power dieser kleinen Frau zu verdanken, deren...