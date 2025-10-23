Sicher durch die Adventszeit: So will Zwickau seinen Weihnachtsmarkt vor möglichen Zufahrtsattacken schützen

Zwickau
Innenstadt-Besucher sollen sich beim Adventsbummel sicher fühlen. Zwickau plant deshalb mobile Sperren und Rettungswege, die Schutz bieten, ohne den festlichen Trubel spürbar einzuschränken.
Die ersten Vorboten sind schon da: Am Mittwoch wurden hinterm Schumanndenkmal die ersten Märchenhütten aufgestellt, auf dem Kornmarkt liegt bereits das Fundament für die „Hutznstub“. In viereinhalb Wochen öffnet der Zwickauer Weihnachtsmarkt. Hinter den Kulissen laufen die Planungen auf Hochtouren – vor allem in einem Punkt: der...
