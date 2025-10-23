Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sicher durch die Adventszeit: So will Zwickau seinen Weihnachtsmarkt vor möglichen Zufahrtsattacken schützen

Die mobilen Zufahrtssperren kamen bisher nur beim Zwickauer Stadtfest zum Einsatz.
Die mobilen Zufahrtssperren kamen bisher nur beim Zwickauer Stadtfest zum Einsatz. Bild: Ralf Wendland
Die mobilen Zufahrtssperren kamen bisher nur beim Zwickauer Stadtfest zum Einsatz.
Die mobilen Zufahrtssperren kamen bisher nur beim Zwickauer Stadtfest zum Einsatz. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Sicher durch die Adventszeit: So will Zwickau seinen Weihnachtsmarkt vor möglichen Zufahrtsattacken schützen
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Innenstadt-Besucher sollen sich beim Adventsbummel sicher fühlen. Zwickau plant deshalb mobile Sperren und Rettungswege, die Schutz bieten, ohne den festlichen Trubel spürbar einzuschränken.

Die ersten Vorboten sind schon da: Am Mittwoch wurden hinterm Schumanndenkmal die ersten Märchenhütten aufgestellt, auf dem Kornmarkt liegt bereits das Fundament für die „Hutznstub“. In viereinhalb Wochen öffnet der Zwickauer Weihnachtsmarkt. Hinter den Kulissen laufen die Planungen auf Hochtouren – vor allem in einem Punkt: der...
