  • Sprinter auf Abwegen bei Unfall Am Hammerwald umgekippt – 63-jähriger Fahrer bleibt unverletzt

Der Sprinter blieb auf der Fahrerseite in der Zufahrt zum Gewerbepark Am Hammerwald liegen.
Der Sprinter blieb auf der Fahrerseite in der Zufahrt zum Gewerbepark Am Hammerwald liegen. Bild: Ralph Köhler
Der Sprinter blieb auf der Fahrerseite in der Zufahrt zum Gewerbepark Am Hammerwald liegen.
Der Sprinter blieb auf der Fahrerseite in der Zufahrt zum Gewerbepark Am Hammerwald liegen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Sprinter auf Abwegen bei Unfall Am Hammerwald umgekippt – 63-jähriger Fahrer bleibt unverletzt
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Die Verbindung zwischen Planitz und Bockwa war zwecks Befreiung eines Lkw-Fahrers am Mittwochvormittag für anderthalb Stunden gesperrt.

Glimpflich ist für einen 63-Jährigen am Mittwoch ein Verkehrsunfall in Höhe der Einfahrt des Gewerbeparks Am Hammerwald oberhalb der Bahnhofchaussee ausgegangen. Der Mann war aus bislang unbekannter Ursache mit einem Mercedes-Sprinter-Pritschenwagen eines Reinsdorfer Anlagenbaubetriebs gegen 10.25 Uhr bei seiner Fahrt bergab in Richtung...
