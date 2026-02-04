Sprinter auf Abwegen bei Unfall Am Hammerwald umgekippt – 63-jähriger Fahrer bleibt unverletzt

Die Verbindung zwischen Planitz und Bockwa war zwecks Befreiung eines Lkw-Fahrers am Mittwochvormittag für anderthalb Stunden gesperrt.

Glimpflich ist für einen 63-Jährigen am Mittwoch ein Verkehrsunfall in Höhe der Einfahrt des Gewerbeparks Am Hammerwald oberhalb der Bahnhofchaussee ausgegangen. Der Mann war aus bislang unbekannter Ursache mit einem Mercedes-Sprinter-Pritschenwagen eines Reinsdorfer Anlagenbaubetriebs gegen 10.25 Uhr bei seiner Fahrt bergab in Richtung...