Streit in Hartmannsdorf bei Kirchberg: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Nicolaus

Nach der Hoffest-Absage stand auch der Weihnachtsmarkt an der Försterei auf der Kippe. Der Veranstalter sieht sich vom Bürgermeister ausgebremst und reicht eine Beschwerde ein. Was steckt dahinter?

Am Sonnabend haben wieder Hunderte Gäste den Weihnachtsmarkt in der ehemaligen Försterei in Hartmannsdorf besucht. Nur wenige Besucher wussten, dass der 2025 auf der Kippe stand. Erst der Zuspruch von Freunden und Helfern aus dem Dorf hat den bisherigen Veranstalter Robert Seidel veranlasst, den Markt wieder auf seinem Hof abzuhalten und nicht... Am Sonnabend haben wieder Hunderte Gäste den Weihnachtsmarkt in der ehemaligen Försterei in Hartmannsdorf besucht. Nur wenige Besucher wussten, dass der 2025 auf der Kippe stand. Erst der Zuspruch von Freunden und Helfern aus dem Dorf hat den bisherigen Veranstalter Robert Seidel veranlasst, den Markt wieder auf seinem Hof abzuhalten und nicht...