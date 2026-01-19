MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Studentenzahlen in Zwickau steigen erstmals wieder: Warum sich junge Leute für ein Studium in Westsachsen entscheiden

Yegor Krassowskiy aus Kasachstan ist einer von vielen internationalen Studierenden in Zwickau. Er fühlt sich sichtlich wohl in der Stadt.
Yegor Krassowskiy aus Kasachstan ist einer von vielen internationalen Studierenden in Zwickau. Er fühlt sich sichtlich wohl in der Stadt. Bild: Ralph Köhler
Die WHZ präsentierte sich kürzlich beim Hochschulinformationstag. Aktuell steigen die Studierendenzahlen in Zwickau wieder.
Die WHZ präsentierte sich kürzlich beim Hochschulinformationstag. Aktuell steigen die Studierendenzahlen in Zwickau wieder. Bild: Ralph Köhler
Felix Lenk (li., 21) und Lauritz Schwab (26) engagieren sich neben ihrem Studium im Studentenclub „Tivoli“.
Felix Lenk (li., 21) und Lauritz Schwab (26) engagieren sich neben ihrem Studium im Studentenclub „Tivoli“. Bild: Ralph Köhler
Yegor Krassowskiy aus Kasachstan ist einer von vielen internationalen Studierenden in Zwickau. Er fühlt sich sichtlich wohl in der Stadt.
Yegor Krassowskiy aus Kasachstan ist einer von vielen internationalen Studierenden in Zwickau. Er fühlt sich sichtlich wohl in der Stadt. Bild: Ralph Köhler
Die WHZ präsentierte sich kürzlich beim Hochschulinformationstag. Aktuell steigen die Studierendenzahlen in Zwickau wieder.
Die WHZ präsentierte sich kürzlich beim Hochschulinformationstag. Aktuell steigen die Studierendenzahlen in Zwickau wieder. Bild: Ralph Köhler
Felix Lenk (li., 21) und Lauritz Schwab (26) engagieren sich neben ihrem Studium im Studentenclub „Tivoli“.
Felix Lenk (li., 21) und Lauritz Schwab (26) engagieren sich neben ihrem Studium im Studentenclub „Tivoli“. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Studentenzahlen in Zwickau steigen erstmals wieder: Warum sich junge Leute für ein Studium in Westsachsen entscheiden
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Westsächsischen Hochschule werden internationale Studierende immer wichtiger. Von denen kommt viel Lob für Zwickau. Doch reicht es auch, um mehr junge Menschen in der Region zu halten?

Wenn Yegor Krassovskiy über Zwickau spricht, klingt es fast so, als wäre er schon immer hier gewesen. Seit 2022 studiert der Kasache Umwelttechnik in einem englischen Studiengang an der Westsächsischen Hochschule (WHZ) und fühlt sich sichtlich wohl. So wie Krassovskiy kommen aktuell etwa ein Drittel der Studierenden an der WHZ aus dem Ausland....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
08.01.2026
2 min.
Zwickauer Hochschule knüpft Kontakte nach Georgien
WHZ-Rektor Prof. Stephan Kassel (r.) mit George Gavtadze, Prorektor für Lehre an der SEU.
Zwickauer Wissenschaftler haben die Business and Technology University in Tiflis besucht. Sie vertieften bestehende Partnerschaften. Auf welchem Fachgebiet nun ein gemeinsamer Studiengang geplant ist.
Lutz Kirchner
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
18:00 Uhr
4 min.
Handwerk Rabenstein stellt beim Hallenturnier des VfB Empor Glauchau den Sieger und den Publikums-Liebling
Zufriedene Gesichter bei der SG Handwerk Rabenstein: Das Team wiederholte am Sonntagabend seinen Turniersieg beim VfB Empor Glauchau.
Der heimische Fußball-Oberligist musste sich am Sonntag mit Platz 2 zufrieden geben. Was daran ärgerlich war und worüber sich sowohl die U 19 des Chemnitzer FC als auch der Meeraner SV freuen konnten.
Monty Gräßler
13.01.2026
2 min.
Hochschule in Zwickau bietet neuen Studiengang für Kommunikation und Soziale Medien
Virtuelle Realität soll auch ein Thema im neuen Studiengang sein.
Der Studiengang soll Studierende umfassend für die Anforderungen der digitalen Kommunikations- und Medienwelt qualifizieren. Wann das neue Angebot starten wird.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel