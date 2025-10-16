Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Zwickau
  • Zwickau
  • Tatort Schule: Ex-Lehrer aus dem Landkreis Zwickau wegen Sex mit Achtklässlerin verurteilt

Der Sex fand im Schulgebäude statt, aber auch an anderen Orten.
Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Symbolfoto
Zwickau
Tatort Schule: Ex-Lehrer aus dem Landkreis Zwickau wegen Sex mit Achtklässlerin verurteilt
Von Torsten Piontkowski
Das Interesse an dem Prozess vor dem Amtsgericht war groß. Obwohl der Angeklagte nicht zum ersten Mal verurteilt wurde, kommt er mit einer Bewährungsstrafe davon. Warum?

Die Zuschauerbänke im Amtsgericht Zwickau sind an diesem Donnerstagmorgen gut gefüllt. Viele der Besucher haben Zeit an einer Schule im Landkreis Zwickau verbracht, als Lehrkraft oder als Schüler. Sie kennen den Angeklagten gut: Auch er hat viele Jahre als Pädagoge an jener Schule gewirkt, ist dort aber inzwischen nicht mehr tätig. Das hat...
