Tattoo-Jubiläum in Zwickau: Randy Engelhard feiert zwei Tage lang

Offene Tattoo-Sessions, Piercings, Livemusik und internationale Gäste: In der Lifestyle-Passage wird an diesem Wochenende gefeiert. Anlass ist das Dreifach-Jubiläum von Tattoo-Ikone Randy Engelhard.

Vor 25 Jahren entschied sich Randy Engelhard gegen den Beruf des Fliesenlegers und für das Tätowieren – sehr zum Schrecken seiner Mutter. Heute ist klar: Es war die richtige Entscheidung. Vor 20 Jahren eröffnete er in Zwickau sein Studio „Heaven of Colours“. Einem breiten Publikum bekannt wurde er durch das TV-Format „Horror Tattoos“,...