  • Unfälle und Verspätungen: Was in Westsachsen vom Sturmtief „Elli“ zu spüren war

Winterdienst im Dauereinsatz: Schneesturm „Elli“ sorgte am Freitag auch rund um Zwickau für glatte Straßen und Verkehrsbehinderungen.
Winterdienst im Dauereinsatz: Schneesturm „Elli“ sorgte am Freitag auch rund um Zwickau für glatte Straßen und Verkehrsbehinderungen. Bild: Ralph Köhler
Schneeverwehte Straßen und Glätte so wie hier auf der B 180 gab es am Freitagmorgen überall im Landkreis Zwickau.
Schneeverwehte Straßen und Glätte so wie hier auf der B 180 gab es am Freitagmorgen überall im Landkreis Zwickau. Bild: Andreas Kretschel
Querstehende Lkw sorgen am Freitagvormittag auf der B 93 für Behinderungen.
Querstehende Lkw sorgen am Freitagvormittag auf der B 93 für Behinderungen. Bild: Ralph Köhler
Update
Zwickau
Unfälle und Verspätungen: Was in Westsachsen vom Sturmtief „Elli“ zu spüren war
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schnee und Glätte hatten die Region am Freitagmorgen fest im Griff. Wie Polizei und Rettungsdienst die Lage rund um Zwickau einschätzen.

Etwa zehn Zentimeter Neuschnee sind in der Nacht zu Freitag und am Freitagmorgen auf Westsachsen gefallen. Trotz Plusgraden und eingesetztem Tauwetter ist weiterhin Vorsicht geboten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor akuter Glatteisgefahr in Westsachsen. Auch für den Samstagmorgen sind bei neuerlichen Minusgraden weitere Schneefälle...
