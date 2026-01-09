Unfälle und Verspätungen: Was in Westsachsen vom Sturmtief „Elli“ zu spüren war

Zwickau
Schnee und Glätte hatten die Region am Freitagmorgen fest im Griff. Wie Polizei und Rettungsdienst die Lage rund um Zwickau einschätzen.
Etwa zehn Zentimeter Neuschnee sind in der Nacht zu Freitag und am Freitagmorgen auf Westsachsen gefallen. Trotz Plusgraden und eingesetztem Tauwetter ist weiterhin Vorsicht geboten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor akuter Glatteisgefahr in Westsachsen. Auch für den Samstagmorgen sind bei neuerlichen Minusgraden weitere Schneefälle...
