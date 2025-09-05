Unfall auf der B 173 in Lichtentanne: Sachschaden summiert sich auf 12.000 Euro

Zwickau
Am Freitagmorgen kollidierten ein VW und ein Ford im Kreuzungsbereich. Was die Ursache für den Crash war.
Auf rund 12.000 Euro summiert sich der Sachschaden nach einem Unfall am Freitagfrüh auf der B 173 in Lichtentanne. Eine 33-Jährige wollte mit ihrem VW von der S 293 auf die Plauener Straße in Richtung Zwickau abbiegen. Aus Richtung Zwickau näherte sich ein Ford dem Kreuzungsbereich. Die VW-Fahrerin gab an, sie habe wahrgenommen, dass der Ford...
