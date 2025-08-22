Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Verkorkster Gefängnisneubau in Zwickau: Freistaat beginnt Suche nach einem Totalunternehmer

Verkorkster Gefängnisneubau in Zwickau: Freistaat beginnt Suche nach einem Totalunternehmer
Von Michael Stellner
Im Juni hatten die Verantwortlichen angekündigt, eine neue Firma zu suchen, die den millionenschweren Chaos-Bau in Zwickau fertigstellen soll. Bewerben können sich Unternehmen aber noch nicht.

Zumindest diesen einen selbst gesteckten Zeitplan will der Freistaat Sachsen offenbar einhalten: Am Freitag hat der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) bekannt gegeben, dass die Suche nach einem Totalunternehmer für die Justizvollzugsanstalt Zwickau gestartet ist. Der Freistaat sucht eine Firma, die die bereits im...
