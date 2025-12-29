Vier komplette Autoräder im Wald in Zwickau entdeckt

Sogar Radkappen waren noch drauf. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Vier Stahlkompletträder mit grauen Dacia-Radkappen und Sommerreifen von Continental wurden im Wald an der Rappendorfstraße in Zwickau abgelegt. Die Polizei wurde am Samstag, 27. Dezember, zum Fundort im Ortsteil Marienthal gerufen. Die Beamten stellten die Räder sicher. Die Herkunft der Räder ist unklar. Bislang ist unbekannt, wem die Räder...