Vom rustikalen Gasthaus zur exotischen Adresse: Nach jahrelangem Leerstand eröffnet „1975 Restaurant“ am Zwickauer Stadion

Die frühere „Gaststätte am Stadion“ hat nach jahrelanger Durststrecke wieder einen Betreiber. Statt rustikal geht es dort nun exotisch, luftig und modern zu. Der Name ist eine Hommage an einen Mann, der für die Neueröffnung ordentlich geschwitzt hat.

Wer darauf Wert legt, dass das Auge mitisst, bekommt schon beim Eintreten ins asiatische „1975 Restaurant“ am Zwickauer Westsachsenstadion einen Vorgeschmack. Denn am Eingang steht ein Kirschbaum, der seine Blütenzweige über einen kleinen Altar ausbreitet. Der Kirschbaum ist ein Hinweis darauf, dass sich die frühere „Gaststätte am... Wer darauf Wert legt, dass das Auge mitisst, bekommt schon beim Eintreten ins asiatische „1975 Restaurant“ am Zwickauer Westsachsenstadion einen Vorgeschmack. Denn am Eingang steht ein Kirschbaum, der seine Blütenzweige über einen kleinen Altar ausbreitet. Der Kirschbaum ist ein Hinweis darauf, dass sich die frühere „Gaststätte am...