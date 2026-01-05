MENÜ
  • Von den No Angels über das Hallenmasters bis zum Sachsenmarkt: Zwickauer Veranstaltungskalender ist 2026 prall gefüllt

Anlässlich ihrer Tournee zum 25-jährigen Bestehen der Band sind die No Angels am 4. Juli auf der Freilichtbühne Zwickau zu erleben.
Anlässlich ihrer Tournee zum 25-jährigen Bestehen der Band sind die No Angels am 4. Juli auf der Freilichtbühne Zwickau zu erleben. Bild: Ben Wolf
Das historische Marktreiben findet Anfang September in Zwickau statt.
Das historische Marktreiben findet Anfang September in Zwickau statt. Bild: Ralf Wendland
Immer im Januar lädt eine Reisemesse in die Zwickauer Stadthalle ein.
Immer im Januar lädt eine Reisemesse in die Zwickauer Stadthalle ein. Bild: Kultour Z.
Zwickau
Von den No Angels über das Hallenmasters bis zum Sachsenmarkt: Zwickauer Veranstaltungskalender ist 2026 prall gefüllt
Von Frank Dörfelt
Sparkassen-Arena, Freilichtbühne und „Neue Welt“: Zwickaus Veranstaltungstempel sind gut gebucht. Auch auf dem Hauptmarkt gibt es vieles zu erleben – auch wenn das Stadtfest ausfällt.

Das 25-jährige Bestehen der Stadthalle Zwickau, heute Sparkassen-Arena, bescherte der Stadt im vergangenen Jahr zahlreiche kulturelle Höhepunkte. Auch das Begleitprogramm zur Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 bot spannende Veranstaltungen. Das weckt Vorfreude auf das neue Jahr und erhöht den Druck auf die Veranstalter, die Erfolge von 2025 zu...
