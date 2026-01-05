Von den No Angels über das Hallenmasters bis zum Sachsenmarkt: Zwickauer Veranstaltungskalender ist 2026 prall gefüllt

Sparkassen-Arena, Freilichtbühne und „Neue Welt“: Zwickaus Veranstaltungstempel sind gut gebucht. Auch auf dem Hauptmarkt gibt es vieles zu erleben – auch wenn das Stadtfest ausfällt.

Das 25-jährige Bestehen der Stadthalle Zwickau, heute Sparkassen-Arena, bescherte der Stadt im vergangenen Jahr zahlreiche kulturelle Höhepunkte. Auch das Begleitprogramm zur Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 bot spannende Veranstaltungen. Das weckt Vorfreude auf das neue Jahr und erhöht den Druck auf die Veranstalter, die Erfolge von 2025 zu... Das 25-jährige Bestehen der Stadthalle Zwickau, heute Sparkassen-Arena, bescherte der Stadt im vergangenen Jahr zahlreiche kulturelle Höhepunkte. Auch das Begleitprogramm zur Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 bot spannende Veranstaltungen. Das weckt Vorfreude auf das neue Jahr und erhöht den Druck auf die Veranstalter, die Erfolge von 2025 zu...