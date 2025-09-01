Von Kindern für Kinder: Zwickauer Kita „Marienhof“ bekommt Wandbild

Zwickau
Unter Anleitung einer Plauener Künstlerin haben Mädchen und Jungen ein großes Bild entworfen und gemalt, das eine ländliche Idylle zeigt. Dabei erlernten sie auch neue kreative Techniken.
Ein buntes Wandbild wird bald einen Raum in der Kindertagesstätte „Marienhof“ in Zwickau zieren. Gestaltet haben es die Vorschulkinder der integrativen Kita – unter fachkundiger Anleitung, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das Kunstwerk ist etwa 1,50 mal 6 Meter groß und besteht aus mehreren Tafeln. Angebracht wird es in dieser Woche im...
