„Vorfälle sind in Häufung und Offenheit alarmierend“: Zwickauer Kreisschülerrat sieht zunehmenden Rechtsextremismus an Schulen im Landkreis

Schülervertretung berichtet von Ausgrenzung sowie Gewalt und fordert mehr Präventionsarbeit. An vielen Oberschulen kommen erschwerend weitere Dinge hinzu.

Gewalt, Bedrohungen, rechtsextreme Symbole – in der Debatte um „besondere Vorkommnisse“ an den Schulen in der Region meldet sich nun auch der Kreisschülerrat Zwickau zu Wort. Ein besonders gravierendes Thema, das dem Gremium von den Schülersprechern und -sprecherinnen immer wieder gemeldet werde, sei ein zunehmender Rechtsextremismus. Zu...