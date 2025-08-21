Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Vorfälle sind in Häufung und Offenheit alarmierend“: Zwickauer Kreisschülerrat sieht zunehmenden Rechtsextremismus an Schulen im Landkreis

An Oberschulen klagen Lehrer oft über starke Belastungen, sagt der Kreisschülerrat.
An Oberschulen klagen Lehrer oft über starke Belastungen, sagt der Kreisschülerrat. Bild: Daniel Karmann/dpa
An Oberschulen klagen Lehrer oft über starke Belastungen, sagt der Kreisschülerrat.
An Oberschulen klagen Lehrer oft über starke Belastungen, sagt der Kreisschülerrat. Bild: Daniel Karmann/dpa
Zwickau
„Vorfälle sind in Häufung und Offenheit alarmierend“: Zwickauer Kreisschülerrat sieht zunehmenden Rechtsextremismus an Schulen im Landkreis
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schülervertretung berichtet von Ausgrenzung sowie Gewalt und fordert mehr Präventionsarbeit. An vielen Oberschulen kommen erschwerend weitere Dinge hinzu.

Gewalt, Bedrohungen, rechtsextreme Symbole – in der Debatte um „besondere Vorkommnisse“ an den Schulen in der Region meldet sich nun auch der Kreisschülerrat Zwickau zu Wort. Ein besonders gravierendes Thema, das dem Gremium von den Schülersprechern und -sprecherinnen immer wieder gemeldet werde, sei ein zunehmender Rechtsextremismus. Zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
4 min.
Hakenkreuze, Schlagstock, Gewaltausbrüche: Was an Schulen im Landkreis Zwickau in den letzten Monaten alles passiert ist
Ein Schüler hat ein Klappmesser in der Hand. Einen ähnlichen Fall gab es an einer Oberschule in Meerane.
Gewalt, Bedrohungen, rechtsextreme Symbole – die Liste der „besonderen Vorkommnisse“ in Schulen in der Region ist lang, binnen eines Jahres kamen 100 Fälle zusammen. Vor allem ein Schultyp fällt auf.
Jan-Dirk Franke
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12.08.2025
4 min.
Bedenkliche Vorfälle unter Schülern: Werdauer Schule nutzt Unterrichtsausfall für Medientraining
Kerstin Wendrich leitet die Oberschule Leubnitz in Werdau.
Die Oberschule Leubnitz möchte Unterrichtsausfall effektiv nutzen – und bietet Aufklärung zu Medienthemen an. Was die Schule damit verhindern möchte und welche Zwischenfälle es in der Vergangenheit gab.
Sabrina Seifert
12:30 Uhr
2 min.
Partystimmung am Kriebsteinsee: Karnevalisten feiern mit Gästen in Höfchen
Mehrere Faschingsvereine hatten zur großen Fete an die Talsperre Kriebstein eingeladen. Hier will man auch in nächster Zeit feiern.
Erik-Holm Langhof
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:25 Uhr
1 min.
Unfall an der Rosine: Vollsperrung der S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn
Symbolbild Polizeikelle: Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn ist am Sonntagmittag vollgesperrt.
Wegen eines Verkehrsunfalls ist die S 184 in Höhe der Rosine derzeit vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel