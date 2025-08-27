Vorzeitiges Saisonende im Strandbad Zwickau-Planitz: Das sind Auswirkungen auf Badegäste und Pächter

Am 31. August endet die Freibadsaison in Planitz, zwei Wochen früher als gewohnt. Welche Alternativen badelustige Zwickauer im Umland noch haben und wie es dort um Gastronomie steht.

Nach dem Blick aufs Wetter in der zweiten Wochenhälfte klingt René Thierbach versöhnlich: Weil es aussieht, als würde sich der Sommer verabschieden, hat der Pächter dreier Imbissbetriebe im Strandbad Planitz seinen Frieden mit der Entscheidung der Stadt Zwickau gemacht. „Aber die Ankündigung, das Strandbad schon Ende August zu schließen,...