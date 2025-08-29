Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Was mich am meisten schockiert hat, war das Wetter“: 40-jähriger Kubaner dreht in Zwickau Videos über den deutschen Alltag

Luis Gonzáles Frómeta dreht seine Videos häufig zu Hause.
Luis Gonzáles Frómeta dreht seine Videos häufig zu Hause. Bild: Sabrina Seifert
Luis Gonzáles Frómeta dreht seine Videos häufig zu Hause.
Luis Gonzáles Frómeta dreht seine Videos häufig zu Hause. Bild: Sabrina Seifert
Zwickau
„Was mich am meisten schockiert hat, war das Wetter“: 40-jähriger Kubaner dreht in Zwickau Videos über den deutschen Alltag
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Luis González Frómeta wohnt seit elf Jahren in Zwickau. Während Corona begann er, Videos über den deutschen Alltag und die Sprache zu drehen. Warum er das macht – und weshalb er Kuba nicht vermisst.

Luis Gonzáles Frómeta spielt in seinen Videos oft zwei verschiedene Menschen: einerseits den Mann, der schon lange in Deutschland lebt und gut Deutsch spricht. Andererseits den Mann, der neu in Deutschland ist und noch nicht so gut Deutsch spricht. In seinen Videos unterhalten sich die beiden – und klären damit über den deutschen Alltag und...
Mehr Artikel