Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Längst bedient sich auch Bürgermeister Tino Obst einer digitalen Telefonanlage.
Längst bedient sich auch Bürgermeister Tino Obst einer digitalen Telefonanlage. Bild: Torsten Piontkowski
Längst bedient sich auch Bürgermeister Tino Obst einer digitalen Telefonanlage.
Längst bedient sich auch Bürgermeister Tino Obst einer digitalen Telefonanlage. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Wie 1908 das Telefon nach Lichtentanne kam
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es war der 13. August 1908, als auch der Bürgermeister von Lichtentanne ein Stückweit mit der großen weiten Welt verbunden wurde. Doch weshalb musste er dafür immer aufstehen?

Es ist das Jahr 1908: Wenn es an der Wand hinter seinem Amtssessel klingelte, musste sich der damalige Bürgermeister von Lichtentanne jedes Mal erheben. Möglicherweise quittierte er das aber auch mit einem zufriedenen Lächeln, denn das Gemeindeoberhaupt verfügte bereits über ein Gerät, von dem etliche seiner Amtskollegen zu jener Zeit nur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.06.2025
3 min.
Im Lichtentanner Dorfkonsum „Landlichter“ gehen die Lichter aus
Ein Bild aus besseren Tagen. Nun musste der Dorfladen schließen.
Vor fast genau zwei Jahren trafen sich engagierte Bürger, um den Konsum „Landlichter“ in Lichtentanne zu gründen. Nun muss er schließen. Was ist passiert?
Torsten Piontkowski
29.05.2025
2 min.
Lichtentanner Rat vertagt Entscheidung zu Kita-Beiträgen
Bürgermeister Tino Obst steht vor der Quadratur des Kreises.
Es war der nahezu einzige Tagesordnungspunkt zur Gemeinderatssitzung in Lichtentanne: die Erhöhung der Gebühren für Kindergarten und Hort. Die Entscheidung wurde vertagt.
Torsten Piontkowski
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Mehr Artikel