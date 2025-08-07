Wie 1908 das Telefon nach Lichtentanne kam

Es war der 13. August 1908, als auch der Bürgermeister von Lichtentanne ein Stückweit mit der großen weiten Welt verbunden wurde. Doch weshalb musste er dafür immer aufstehen?

Es ist das Jahr 1908: Wenn es an der Wand hinter seinem Amtssessel klingelte, musste sich der damalige Bürgermeister von Lichtentanne jedes Mal erheben. Möglicherweise quittierte er das aber auch mit einem zufriedenen Lächeln, denn das Gemeindeoberhaupt verfügte bereits über ein Gerät, von dem etliche seiner Amtskollegen zu jener Zeit nur... Es ist das Jahr 1908: Wenn es an der Wand hinter seinem Amtssessel klingelte, musste sich der damalige Bürgermeister von Lichtentanne jedes Mal erheben. Möglicherweise quittierte er das aber auch mit einem zufriedenen Lächeln, denn das Gemeindeoberhaupt verfügte bereits über ein Gerät, von dem etliche seiner Amtskollegen zu jener Zeit nur...