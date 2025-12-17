MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Cin Cin! Kurz nach der Eröffnung der Vinothek „Calice“ in Zwickau stießen dort Sylvio Fickel und Ute Görg an.
Cin Cin! Kurz nach der Eröffnung der Vinothek „Calice“ in Zwickau stießen dort Sylvio Fickel und Ute Görg an. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Das „Koja“ in der Zwickauer Innenstadt schloss nach anderthalb Jahren.
Das „Koja“ in der Zwickauer Innenstadt schloss nach anderthalb Jahren. Bild: Elsa Middeke/Archiv
Wirtin Thanh Thi Nguyen serviert im Fraureuther „Oishi“ unter anderem vietnamesische Speisen.
Wirtin Thanh Thi Nguyen serviert im Fraureuther „Oishi“ unter anderem vietnamesische Speisen. Bild: André Kleber/Archiv
Cin Cin! Kurz nach der Eröffnung der Vinothek „Calice“ in Zwickau stießen dort Sylvio Fickel und Ute Görg an.
Cin Cin! Kurz nach der Eröffnung der Vinothek „Calice“ in Zwickau stießen dort Sylvio Fickel und Ute Görg an. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Das „Koja“ in der Zwickauer Innenstadt schloss nach anderthalb Jahren.
Das „Koja“ in der Zwickauer Innenstadt schloss nach anderthalb Jahren. Bild: Elsa Middeke/Archiv
Wirtin Thanh Thi Nguyen serviert im Fraureuther „Oishi“ unter anderem vietnamesische Speisen.
Wirtin Thanh Thi Nguyen serviert im Fraureuther „Oishi“ unter anderem vietnamesische Speisen. Bild: André Kleber/Archiv
Zwickau
Wie sich die Restaurantszene in der Region Zwickau 2025 verändert hat
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während in manchen Lokalen der Herd künftig kalt bleibt, haben andere Wirte mit der Eröffnung eines eigenen Gasthauses den Neustart gewagt. Furore machte in Zwickau ein Restaurant, in dem nie etwas gekocht worden war.

Im Jahr 2025 hat es in der westsächsischen Gastroszene jede Menge Bewegung gegeben. Mehrere Restaurants wurden geschlossen – vom Schnellrestaurant bis zum Traditions-Gasthaus. Den Schließungen gegenüber stehen einige neue Eröffnungen sowie die Übernahmen bekannter Lokale. Dabei wurden ganze Speisekarten umgewandelt. Nicht zuletzt sorgte ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Neues persisches Restaurant in Zwickau: „Ich möchte zeigen, was ich als afghanische Frau schaffen kann“
Roya Haidari (Mitte) eröffnet das Lokal Banu in Zwickau. Ihr Vater Mohammad Dawood Haidari kocht. Auch ihre Mutter Marzia Haidari packt mit an.
Roya Haidari flüchtete 2015 mit ihrer Familie aus Afghanistan nach Deutschland. Zehn Jahre später eröffnet sie in Zwickau ein eigenes Lokal namens Banu. Ein Name, der halten soll, was er verspricht.
Elsa Middeke
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
06.12.2025
4 min.
Tisch reservieren für Weihnachten und Silvester: Wann Restaurants in der Region Zwickau Termine für die Festtage vergeben
Gänsebraten mit Rosenkohl, Maronen, Rotkraut und Kloß serviert Benny Treiber an Weihnachten in der Erbschänke Wernsdorf.
Wer sich an Weihnachten oder an Silvester im Restaurant bekochen lassen möchte, sollte sich das nicht zu spät überlegen. Eine Umfrage ergab: Viele Lokale sind schon ausgebucht. Und das nicht erst seit gestern. Wo es noch Restplätze gibt.
Elsa Middeke
18:18 Uhr
3 min.
Lichtentanne: Historiker sorgt für „gläsernes“ Schönfels
Jörg Hofmann trägt sich ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne ein.
Schon als Kind habe er sich für Historie interessiert, sagt Dr. Jörg Hofmann. Jahrzehnte später verschafft ihm dieses Hobby einen Eintrag ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne.
Torsten Piontkowski
Mehr Artikel