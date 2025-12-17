Wie sich die Restaurantszene in der Region Zwickau 2025 verändert hat

Während in manchen Lokalen der Herd künftig kalt bleibt, haben andere Wirte mit der Eröffnung eines eigenen Gasthauses den Neustart gewagt. Furore machte in Zwickau ein Restaurant, in dem nie etwas gekocht worden war.

Im Jahr 2025 hat es in der westsächsischen Gastroszene jede Menge Bewegung gegeben. Mehrere Restaurants wurden geschlossen – vom Schnellrestaurant bis zum Traditions-Gasthaus. Den Schließungen gegenüber stehen einige neue Eröffnungen sowie die Übernahmen bekannter Lokale. Dabei wurden ganze Speisekarten umgewandelt. Nicht zuletzt sorgte ein...