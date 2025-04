Wildtiere mitten in Zwickau: Anwohner wundern sich über Rehe im Wohngebiet

Die Tiere haben sich offenbar recht zentral in Zwickau einen neuen Lebensraum gesucht. Was zieht die Rehe in die Stadt? Und wie sollen sich Bürger verhalten, wenn sie eines am Gartenzaun entdecken?

Ein überraschender Anblick hat sich in den vergangenen Wochen mehreren Anwohnern in Zwickau geboten: Rehe in der Stadt. Insbesondere zwischen dem Planitzbach und der Zwickauer Mulde wurden die scheuen Waldbewohner gesichtet. Siegried Willenbruch konnte ihren Augen kaum trauen, als sie eines Morgens aus dem Fenster schaute und Rehe in der... Ein überraschender Anblick hat sich in den vergangenen Wochen mehreren Anwohnern in Zwickau geboten: Rehe in der Stadt. Insbesondere zwischen dem Planitzbach und der Zwickauer Mulde wurden die scheuen Waldbewohner gesichtet. Siegried Willenbruch konnte ihren Augen kaum trauen, als sie eines Morgens aus dem Fenster schaute und Rehe in der...