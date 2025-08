Wilkau-Haßlau: Stadtlauf geht in die zweite Runde

Nach der erfolgreichen Premiere vor einem Jahr soll der Wi-Ha-Dukt-Lauf fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders werden.

Der Stadtlauf in Wilkau-Haßlau geht am 7. September in die zweite Runde. Ab sofort können sich Interessierte direkt bei Gü-Sport für den Lauf anmelden. Die vier Strecken führen rund um das Stadtzentrum: Kidslauf (500 Meter), der Juniorlauf (1,2 Kilometer) und der Jedermann-Lauf über 2,5 Kilometer. Der Höhepunkt bleibt, wie schon bei der...