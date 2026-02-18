„Wir müssen arbeiten“: Das wichtigste Fest des Jahres – und sie stehen in Zwickau hinter der Kasse

Zwickau
Während in Ostasien wegen der Feiertage die Geschäfte schließen, klingelt in Zwickau die Ladentür. Wie vietnamesische Unternehmer zwischen Tết, Tradition und Alltag ihre neue Heimat mitgestalten.
Dienstagmorgen in der Zwickauer Marienstraße. Im Obst- und Gemüseladen von Nguyen Sy Cuc und seiner Frau Thi Thoa ahnt keiner der Kunden, dass es für die Betreiber ein besonderer Tag ist.
