MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Wir müssen arbeiten“: Das wichtigste Fest des Jahres – und sie stehen in Zwickau hinter der Kasse

Gut gelaunt am Neujahrstag: Nguyen Sy Cuc und seine Frau Thi Thoa aus Werdau betreiben den Obst- und Gemüseladen an der Zwickauer Marienstraße.
Gut gelaunt am Neujahrstag: Nguyen Sy Cuc und seine Frau Thi Thoa aus Werdau betreiben den Obst- und Gemüseladen an der Zwickauer Marienstraße. Bild: Ludmila Thiele
Fachlich kompetent: Bui Thi Thuy berät den Kunden Reinhard Heisig im Zwickauer A&K Gardinenmarkt.
Fachlich kompetent: Bui Thi Thuy berät den Kunden Reinhard Heisig im Zwickauer A&K Gardinenmarkt. Bild: Ludmila Thiele
Dang Quoc Binh vom Restaurant „Sen Viet“ isst am liebsten Pho, eine aromatische Nudelsuppe. Und er liebt Rouladen.
Dang Quoc Binh vom Restaurant „Sen Viet“ isst am liebsten Pho, eine aromatische Nudelsuppe. Und er liebt Rouladen. Bild: Ludmila Thiele
Gut gelaunt am Neujahrstag: Nguyen Sy Cuc und seine Frau Thi Thoa aus Werdau betreiben den Obst- und Gemüseladen an der Zwickauer Marienstraße.
Gut gelaunt am Neujahrstag: Nguyen Sy Cuc und seine Frau Thi Thoa aus Werdau betreiben den Obst- und Gemüseladen an der Zwickauer Marienstraße. Bild: Ludmila Thiele
Fachlich kompetent: Bui Thi Thuy berät den Kunden Reinhard Heisig im Zwickauer A&K Gardinenmarkt.
Fachlich kompetent: Bui Thi Thuy berät den Kunden Reinhard Heisig im Zwickauer A&K Gardinenmarkt. Bild: Ludmila Thiele
Dang Quoc Binh vom Restaurant „Sen Viet“ isst am liebsten Pho, eine aromatische Nudelsuppe. Und er liebt Rouladen.
Dang Quoc Binh vom Restaurant „Sen Viet“ isst am liebsten Pho, eine aromatische Nudelsuppe. Und er liebt Rouladen. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
„Wir müssen arbeiten“: Das wichtigste Fest des Jahres – und sie stehen in Zwickau hinter der Kasse
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während in Ostasien wegen der Feiertage die Geschäfte schließen, klingelt in Zwickau die Ladentür. Wie vietnamesische Unternehmer zwischen Tết, Tradition und Alltag ihre neue Heimat mitgestalten.

Dienstagmorgen in der Zwickauer Marienstraße. Im Obst- und Gemüseladen von Nguyen Sy Cuc und seiner Frau Thi Thoa ahnt keiner der Kunden, dass es für die Betreiber ein besonderer Tag ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
„Schweigen ist keine Lösung“: Trotz Angst berichtet WHZ-Absolventin aus Zwickau über Iran-Proteste
WHZ-Absolventin Maryam Tayyebi verfolgt täglich die Lage in der Heimat und postet auf Instagram über die Protestbewegung im Iran.
Tausende Kilometer trennen sie von ihrer Heimat. Maryam Tayyebi, Doppelpreisträgerin der Zwickauer Fashion Night, macht die Proteste im Iran auf Instagram sichtbar.
Thomas Croy
20.02.2026
5 min.
Trotz Milliardenzusage: Skepsis an Trumps Gaza-Friedensplan
Die Hamas hat ihre Herrschaft in den von ihr kontrollierten Gebieten wieder weitgehend gefestigt. . (Archivbild)
US-Präsident Trump hat Milliardenhilfen seines umstrittenen Friedensrats für Gaza angekündigt. Doch die Frage der Entwaffnung der Hamas bleibt ungelöst. Die Islamisten haben eigene Forderungen.
19.02.2026
3 min.
Vor Ostderby von Erzgebirge Aue gegen Cottbus: Landratsamt ergreift strikte Sicherheitsmaßnahmen
Zum Ostderby am Sonntag in Aue werden rund 11.000 Zuschauer erwartet, darunter etwa 1800 Gästefans aus Cottbus.
Aue gegen Energie Cottbus – das Spiel sorgt im Vorfeld für Sicherheitssorgen. Polizei und Landratsamt sehen erneut akute Gefahr für Krawalle. Das hat auch mit dem Fahnenklau beim FCE zu tun. Daher gelten am Sonntag strikte Regeln rund ums Stadion.
Jürgen Freitag
17.02.2026
4 min.
Weiter warten auf Wärme: Mieter harren in Zwickauer Vivet-Wohnungen aus
Bis auf die Läden ist das Wohn- und Geschäftshaus in Zwickau-Pölbitz weitgehend leergezogen. Die Schaufenster hängen noch voller Mietangebote der Vivet-Gruppe.
Die Vivet-Gruppe steht unter vorläufiger Insolvenzverwaltung. Auch in Zwickau sind Immobilien betroffen. In Zwickau-Pölbitz halten Geschäfte und wenige Mieter tapfer durch. Doch wie lange noch?
Holger Weiß
13.02.2026
10 min.
Auswandern in die Arktis: Wie eine Erzgebirgerin den Winter in der Dunkelheit erlebt
Franziska Mehlhorn, 41, aus dem Erzgebirge unter den Nordpolarlichtern auf Svalbard/Spitzbergen.
Die Arktis ist auf weltpolitischer Bühne ein umkämpfter Raum. Einheimische stellt indes der Klimawandel und Kreuzfahrtschiff-Tourismus vor Herausforderungen. Unsere Autorin wanderte vom Erzgebirge nach Norwegen aus und erhielt neue Perspektiven.
Franziska Mehlhorn
20.02.2026
5 min.
Kein Ende in Sicht: Krieg gegen Ukraine geht ins fünfte Jahr
Mit Gegenangriffen bremst die ukrainische Armee den russischen Vormarsch. (Archivbild)
Im vierten Kriegsjahr prägen Drohnenkämpfe das Frontgeschehen, während beide Seiten unter Soldatenmangel leiden. Wie lange können Russland und die Ukraine ihre Verluste ausgleichen und weiterkämpfen?
Katharina Schröder und Andreas Stein, dpa
Mehr Artikel