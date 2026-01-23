„Wir sind völlig geplättet!“ So reagieren Zwickauer Kinobesucher auf den Thriller „The Housemaid“

Zwickau
Herzrasen, Gänsehaut und überraschende Wendungen in der Verfilmung eines Weltbestsellers: Selten hat ein Leinwand-Hit in Zwickau für so viel Gesprächsstoff gesorgt – unter Buchliebhabern wie Kinofans.
„Wir sind völlig geplättet!“ Aileen Schlegel (36), Schwester Mandy (39) und Mutter Martina (66) aus Blankenhain müssen beim Abspann den Puls erstmal runterfahren. „Ich habe immer noch Herzrasen“, gesteht Aileen nach dem Ende von „The Housemaid – Wenn sie wüsste“ im Filmpalast „Astoria“ Zwickau.
