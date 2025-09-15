Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Obwohl das Gebäude seit Jahren leer steht, ist das Eingangsportal ist noch immer eindrucksvoll.
Obwohl das Gebäude seit Jahren leer steht, ist das Eingangsportal ist noch immer eindrucksvoll. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Obwohl das Gebäude seit Jahren leer steht, ist das Eingangsportal ist noch immer eindrucksvoll.
Obwohl das Gebäude seit Jahren leer steht, ist das Eingangsportal ist noch immer eindrucksvoll. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Zwickau
Wird aus dieser früheren Zwickauer Schule eine Jugendherberge?
Von Johannes Pöhlandt und Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das frühere Gerhart-Hauptmann-Gymnasium ist ein Schandfleck. Nun gibt es eine neue Idee, wie das Gebäude künftig genutzt werden kann. Aber ist ein Umbau realistisch?

Ein Hotel? Wohnungen? Oder wieder eine Schule? Es gab schon viele Überlegungen, wie das frühere Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Zwickau künftig genutzt werden könnte. Das Gebäude in prominenter Lage gegenüber vom Landgericht ist seit Jahren ein Schandfleck, alle Pläne von Investoren ließen sich bislang nicht umsetzen. Jetzt gibt es eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.09.2025
 9 Bilder
US-Präsident Trump und König Charles: Kutschenfahrt nach Windsor
13:53 Uhr
3 min.
Frühe emotionale Rückkehr für Hjulmand in Kopenhagens Parken
Kasper Hjulmand freut sich auf eine schnelle Rückkehr in seine Heimat.
Für Kasper Hjulmand steht bereits in seinem zweiten Spiel als Leverkusen-Coach ein ganz spezielles Comeback an. Von Sportchef Simon Rolfes bekommt er früh eine besondere Motivation.
Carsten Lappe, dpa
Von Johannes Pöhlandt
2 min.
12:30 Uhr
2 min.
Zwickauer Marketingkonzept: Die entscheidende Frage ist das Geld
Meinung
Redakteur
Das Rathaus als Vorbild: In Zukunft könnten noch mehr Gebäude in Zwickau abends beleuchtet werden.
Viele Ideen in dem Papier gehen in die richtige Richtung. Jetzt kommt es darauf an, dass sie auch umgesetzt werden.
Johannes Pöhlandt
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
20.08.2025
4 min.
Eine Jugendherberge für Zwickau: Warum es nicht vorwärtsgeht, und was eine Alternative wäre
Georgenschule, Gefängnis, GGZ - drei Kandidaten für eine Jugendherberge in Zwickau, aus denen nichts geworden ist.
Seit Jahren wird in Zwickau das Fehlen einer Jugendherberge beklagt. Warum das so ist und wie die Chancen für solch eine Herberge stehen - die „Freie Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.
Holger Weiß
Mehr Artikel