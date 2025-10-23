Wochenlanges Warten auf neue Gelbe Tonne: Warum eine Zwickauer Familie stinksauer ist

Eine Familie in Marienthal hat genug: Nach Monaten des Wartens steht eine viel zu große Tonne in ihrem Vorgarten. Warum der Entsorger nur noch große Tonnen liefert, bleibt offen.

Sechs Wochen Wartezeit auf eine neue Gelbe Tonne? Bärbel Pistorius kommt die Geschichte bekannt vor, die sie vorige Woche in der „Freien Presse“ las. Darin schildert eine Zwickauerin ihre Odyssee, um an eine neue Gelbe Tonne für Recyclingabfall mit dem Grünen Punkt zu gelangen. Sechs Wochen dauerte es, bis die neue Tonne vor ihrer Haustür... Sechs Wochen Wartezeit auf eine neue Gelbe Tonne? Bärbel Pistorius kommt die Geschichte bekannt vor, die sie vorige Woche in der „Freien Presse“ las. Darin schildert eine Zwickauerin ihre Odyssee, um an eine neue Gelbe Tonne für Recyclingabfall mit dem Grünen Punkt zu gelangen. Sechs Wochen dauerte es, bis die neue Tonne vor ihrer Haustür...