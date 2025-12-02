Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wohin nach dem Weihnachtsmarkt-Besuch in Zwickau? „Destille“ lockt mit Lichtergarten

Angelo Sommer (l.) und Oliver Mehner haben an weihnachtlicher Deko und Lichterketten nicht gespart. Bild: Ralph Köhler
Angelo Sommer (l.) und Oliver Mehner haben an weihnachtlicher Deko und Lichterketten nicht gespart. Bild: Ralph Köhler
Wohin nach dem Weihnachtsmarkt-Besuch in Zwickau? „Destille“ lockt mit Lichtergarten
Von Johannes Pöhlandt
Auf dem Außengelände des Brauhauses wird im Advent Glühwein ausgeschenkt. Die Macher wollen damit an einen Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen.

Wer in diesen Tagen das Außengelände des Brauhauses in Zwickau betritt, stellt schnell fest: An Dekoration haben die Macher nicht gespart. Auf dem Freigelände in Richtung Domhof wurden unter anderem Schlitten, Rentiere und Sterne drapiert. Die meisten Objekte werden bei Dunkelheit durch Lichterketten in Szene gesetzt. Besonders ins Auge fällt...
