Womit beschäftigt sich eigentlich das Fraunhofer-Institut in Zwickau?

Zwickau
Seit zehn Jahren tüftelt ein Expertenteam gemeinsam mit Studenten an konkreten Lösungen für die Industrie. Zurzeit geht es um die Frage, wie man Löcher in Filtern schnell und preiswert findet.
Im Juni 2025 waren es coliforme Keime im Zwickauer Trinkwasser, die so manchen Verbraucher erschreckten. Multiresistente Keime in Klinikabwässern haben schon 2019 deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Kläranlagenbetreiber und Industrie versuchen mit speziellen Filtern, Keimen den Weg zu versperren. Doch was, wenn die Filter ein Leck haben?...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.