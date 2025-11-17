Womit beschäftigt sich eigentlich das Fraunhofer-Institut in Zwickau?

Seit zehn Jahren tüftelt ein Expertenteam gemeinsam mit Studenten an konkreten Lösungen für die Industrie. Zurzeit geht es um die Frage, wie man Löcher in Filtern schnell und preiswert findet.

Im Juni 2025 waren es coliforme Keime im Zwickauer Trinkwasser, die so manchen Verbraucher erschreckten. Multiresistente Keime in Klinikabwässern haben schon 2019 deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Kläranlagenbetreiber und Industrie versuchen mit speziellen Filtern, Keimen den Weg zu versperren. Doch was, wenn die Filter ein Leck haben?...