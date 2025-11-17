Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dominik Becher, Student der Physikalischen Technik, arbeitet im Institut an der Filterprüfanlage.
Dominik Becher, Student der Physikalischen Technik, arbeitet im Institut an der Filterprüfanlage.
Gruppenleiter Tobias Baselt (links) und der wissenschaftliche Mitarbeiter David Geßner wollen Keimen keine Chance geben.
Gruppenleiter Tobias Baselt (links) und der wissenschaftliche Mitarbeiter David Geßner wollen Keimen keine Chance geben.
Sind diese weißen Filter alle dicht? Das Gas wird es zeigen.
Sind diese weißen Filter alle dicht? Das Gas wird es zeigen.
Zwickau
Womit beschäftigt sich eigentlich das Fraunhofer-Institut in Zwickau?
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit zehn Jahren tüftelt ein Expertenteam gemeinsam mit Studenten an konkreten Lösungen für die Industrie. Zurzeit geht es um die Frage, wie man Löcher in Filtern schnell und preiswert findet.

Im Juni 2025 waren es coliforme Keime im Zwickauer Trinkwasser, die so manchen Verbraucher erschreckten. Multiresistente Keime in Klinikabwässern haben schon 2019 deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Kläranlagenbetreiber und Industrie versuchen mit speziellen Filtern, Keimen den Weg zu versperren. Doch was, wenn die Filter ein Leck haben?...
