ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zeugen gesucht: Polizei in Zwickau schnappt Jugendliche nach Zerstörung von Haltestelle

Ein Passant meldete den Vorfall der Polizei.
Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Passant meldete den Vorfall der Polizei.
Ein Passant meldete den Vorfall der Polizei. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Zwickau
Zeugen gesucht: Polizei in Zwickau schnappt Jugendliche nach Zerstörung von Haltestelle
Redakteur
Von Florian Wunderlich
In Zwickau haben Minderjährige am Freitag eine Haltestelle zerstört. Die Polizei erwischte sie. Gemeldet hat die Tat ein Passant, der nun gesucht wird.

Die Polizei hat am Freitagabend in Zwickau Jugendliche nach der Beschädigung einer Haltestelle erwischt. Die Tat an der Erich-Mühsam-Straße wurde gegen 20 Uhr von einem Passanten gemeldet, wie die Beamten mitteilten. Die sieben Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren konnten in der Nähe gestellt werden. Sie hatten die Glasscheiben des...
