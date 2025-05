Zwickau: Das Strandbad Planitz öffnet am Samstag zum ersten Mal in diesem Jahr

Im Vorfeld der Eröffnung wurden kleinere Reparaturen an den Becken und der Technik durchgeführt.

Im Strandbad Planitz beginnt am Samstag, 17. Mai, die Saison. Um einen reibungslosen Start zu gewährleisten, wurden in den vergangenen Wochen kleinere Reparaturarbeiten an den Becken und der Technik durchgeführt, heißt es vom Sportstättenbetrieb. Das Strandbad bietet mehr als 3000 Quadratmeter Wasserfläche. Es gibt unter anderem ein...