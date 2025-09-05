Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickau folgt Arena-Trend: Stadthalle wird Sachsens Event-Arena Nummer 4

Präsentation des neuen Namens: Ab Montag heißt die Stadthalle „Sparkassen-Arena Zwickau“.
Präsentation des neuen Namens: Ab Montag heißt die Stadthalle „Sparkassen-Arena Zwickau“. Bild: Ralf Wendland
Präsentation des neuen Namens: Ab Montag heißt die Stadthalle „Sparkassen-Arena Zwickau“.
Präsentation des neuen Namens: Ab Montag heißt die Stadthalle „Sparkassen-Arena Zwickau“. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickau folgt Arena-Trend: Stadthalle wird Sachsens Event-Arena Nummer 4
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadthalle Zwickau wird im Jubiläumsjahr zur „Sparkassen-Arena“. Was das für die Region bedeutet, welche Pläne die Sparkasse verfolgt und wie die Umbenennung abläuft.

Zwei Dutzend Events stehen 2025 noch im Kalender der Stadthalle Zwickau - die nach 25 Jahren zur „Sparkassen-Arena Zwickau“ wird: Dieter Bohlen und die Kastelruther Spatzen, Torsten Sträter und Toni Krahl stehen dort heuer noch auf der Bühne. Dazu Handball, Messen und Oktoberfest. „Auch 2026 wollen wir das Publikum mit tollen Künstlern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:24 Uhr
2 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Er bekam Ausgang und tauchte dann ab. Nun ist die Flucht des Amokläufers von Ansbach aus der Psychiatrie beendet. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest.
11:30 Uhr
1 min.
Stadthalle Zwickau wird Sparkassen-Arena – welcher Spitzname passt zum Rundbau?
Die Stadthalle Zwickau bekommt am Sonntag nach 25 Jahren einen neuen Namen.
Viele große Arenen von Köln bis München haben kultige Beinamen. Was würde den Schedewitzer Rundbau unverwechselbar machen? Ihre Ideen sind gefragt.
Thomas Croy
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
03.09.2025
4 min.
25 Jahre Stadthalle Zwickau: Auf das Jubiläumskonzert mit den „Fanta 4“ folgt die Umbenennung
„Stadthalle Zwickau“ – der Schriftzug hat bald ausgedient. Aus der Stadthalle wird nach 25 Jahren die „Sparkassen-Arena Zwickau“ Die Umbenennung erfolgt am 8. September.
Konzerte mit Stars wie Sting und den Fantastischen Vier gelten als Höhepunkte im Jubiläumsjahr der Stadthalle Zwickau. Die trennt sich jetzt von ihrem etablierten Namen. Was steckt dahinter?
Holger Weiß
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel