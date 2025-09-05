Zwickau folgt Arena-Trend: Stadthalle wird Sachsens Event-Arena Nummer 4

Zwickau
Die Stadthalle Zwickau wird im Jubiläumsjahr zur „Sparkassen-Arena“. Was das für die Region bedeutet, welche Pläne die Sparkasse verfolgt und wie die Umbenennung abläuft.
Zwei Dutzend Events stehen 2025 noch im Kalender der Stadthalle Zwickau - die nach 25 Jahren zur „Sparkassen-Arena Zwickau“ wird: Dieter Bohlen und die Kastelruther Spatzen, Torsten Sträter und Toni Krahl stehen dort heuer noch auf der Bühne. Dazu Handball, Messen und Oktoberfest. „Auch 2026 wollen wir das Publikum mit tollen Künstlern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.