Zwickau folgt Arena-Trend: Stadthalle wird Sachsens Event-Arena Nummer 4

Die Stadthalle Zwickau wird im Jubiläumsjahr zur „Sparkassen-Arena“. Was das für die Region bedeutet, welche Pläne die Sparkasse verfolgt und wie die Umbenennung abläuft.

Zwei Dutzend Events stehen 2025 noch im Kalender der Stadthalle Zwickau - die nach 25 Jahren zur „Sparkassen-Arena Zwickau“ wird: Dieter Bohlen und die Kastelruther Spatzen, Torsten Sträter und Toni Krahl stehen dort heuer noch auf der Bühne. Dazu Handball, Messen und Oktoberfest. „Auch 2026 wollen wir das Publikum mit tollen Künstlern... Zwei Dutzend Events stehen 2025 noch im Kalender der Stadthalle Zwickau - die nach 25 Jahren zur „Sparkassen-Arena Zwickau“ wird: Dieter Bohlen und die Kastelruther Spatzen, Torsten Sträter und Toni Krahl stehen dort heuer noch auf der Bühne. Dazu Handball, Messen und Oktoberfest. „Auch 2026 wollen wir das Publikum mit tollen Künstlern...