Zwickau: Hausarzt eröffnet Praxis in Eckersbach

Der Diplommediziner Mario Hühne, Facharzt für Allgemeinmedizin, bietet den Patienten das komplette hausärztliche Leistungsspektrum an, heißt es. Terminvereinbarungen sind ab sofort möglich.

Am Donnerstag nimmt eine neue hausärztliche Praxis in Eckersbach den Betrieb auf. „Nachdem in Zwickau-Eckersbach Ende 2022 eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis aus Altersgründen ihren Betrieb eingestellt hatte, mussten viele Patienten nach Ersatz suchen und teils viel weitere Wege auf sich nehmen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit...