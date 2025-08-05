Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Zwickau
Zwickau: Hoher Sachschaden nach versuchtem Einbruch bei Autohandel
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Zwickau.

Hohen Sachschaden haben Unbekannte nach einem versuchten Einbruch bei einem Autohandel in Zwickau hinterlassen. Das sagte Polizeisprecherin Christina Friedrich. Passiert ist der Vorfall am Montag zwischen 1.10 und 1.37 Uhr. Der oder die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände eines Autohandels an der Bahnstraße/Alte Landstraße in Schedewitz verschafft. Anschließend wurde versucht, in die Büroräume einzudringen, was nicht gelang. Die Unbekannten verließen das Gelände ohne Diebesgut, hatte aber einen Sachschaden von geschätzten 13.000 Euro verursacht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Tatnacht Personen gesehen haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. (jarn) Zeugentelefon: 0375 428102

