Zwickau: Mann ruft verfassungswidrige Parolen – Polizei sucht Zeugen

Wegen der Äußerungen des 38-jährigen Deutschen war am 8. September gegen 13.40 Uhr die Polizei in der Parkanlage am Schumannplatz im Einsatz.

Zwickau. Zu einer Straftat am vergangenen Montag in Zwickau sucht die Polizei jetzt Zeugen. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, hatte ein 38-Jähriger am 8. September zur Mittagszeit in der Parkanlage am Schumannplatz „mehrfach öffentlichkeitswirksam verfassungswidrige Inhalte“ gerufen. Deswegen war dort gegen 13.40 Uhr die Polizei im Einsatz. Um welche Äußerungen es sich genau handelte, wird nicht konkretisiert. Gegen den Deutschen sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet worden.

Zeugen, die am Montagmittag in dem Bereich die Äußerungen des Mannes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Zwickau, Telefon 0375 428 102, zu melden. (mib)