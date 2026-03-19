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Zwickau beteiligt sich an der Aktion Stadtradeln.
Zwickau beteiligt sich an der Aktion Stadtradeln. Symbolbild: Sven Hoppe/dpa
Zwickau beteiligt sich an der Aktion Stadtradeln.
Zwickau beteiligt sich an der Aktion Stadtradeln. Symbolbild: Sven Hoppe/dpa
Zwickau
Zwickau ruft zum Stadtradeln auf
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Zwickau setzt ein Zeichen für umweltfreundliche Mobilität und lädt zur Teilnahme am Stadtradeln ein.

Die Stadt Zwickau beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Aktion Stadtradeln und ruft zur Teilnahme auf. Zwischen 11. und 31. Mai sollen möglichst viele Wege per Rad zurückgelegt werden, so die Stadtverwaltung. Die gefahrenen Kilometer können online (stadtradeln.de) oder per Stadtradeln-App eingetragen werden. Die Anmeldung ist ab sofort...
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