Zwickau: S 50 vor Planitzer Strandbad gestohlen

Die Polizei hofft, das Zeugen bei der Suche nach den Tätern und dem Zweirad helfen.

Zwickau.

Ein Simson-Kleinkraftrad ist am Montag in Zwickau gestohlen worden. Das sagte Sebastian Schmidt von der Polizeidirektion. Passiert ist der Diebstahl in der Zeit zwischen 14.20 und 19.05 Uhr. Abgestellt war das Kleinkraftrad vor dem Planitzer Strandbad, sagte Schmidt und ergänzt, dass es auch abgeschlossen gewesen sein soll. Bei dem gestohlenen Zweirad handelt es sich um eine Simson S 50 in neon-orangener Farbe mit weißen sowie roten Streifen. Zudem war an dem Moped das Versicherungskennzeichen ACU 935 angebracht. Der Wert des Fahrzeuges wird mit 3200 Euro angegeben. Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Zweirades nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428102 entgegen. (jarn)