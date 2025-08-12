Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden.
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H/stock.adobe.com
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden.
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H/stock.adobe.com
Zwickau
Zwickau: S 50 vor Planitzer Strandbad gestohlen
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei hofft, das Zeugen bei der Suche nach den Tätern und dem Zweirad helfen.

Zwickau.

Ein Simson-Kleinkraftrad ist am Montag in Zwickau gestohlen worden. Das sagte Sebastian Schmidt von der Polizeidirektion. Passiert ist der Diebstahl in der Zeit zwischen 14.20 und 19.05 Uhr. Abgestellt war das Kleinkraftrad vor dem Planitzer Strandbad, sagte Schmidt und ergänzt, dass es auch abgeschlossen gewesen sein soll. Bei dem gestohlenen Zweirad handelt es sich um eine Simson S 50 in neon-orangener Farbe mit weißen sowie roten Streifen. Zudem war an dem Moped das Versicherungskennzeichen ACU 935 angebracht. Der Wert des Fahrzeuges wird mit 3200 Euro angegeben. Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Zweirades nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428102 entgegen. (jarn)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:25 Uhr
7 min.
„Man kann auch mal aushalten, wenn gegendert wird“: So war das Sommerfest des Ministerpräsidenten in Chemnitz
Der Ministerpräsident beim Grußwort im Wirkbau.
Gestern Abend lud Michael Kretschmer zum Sommerfest nach Chemnitz, in den Wirkbau. Wir waren vor Ort und sind den wichtigen Fragen nachgegangen: Wer war da? Wer war nicht da? Und was hält der MP denn nun vom Gendern?
Johanna Eisner
17:24 Uhr
3 min.
„Es war auch an der Zeit“: Neue Buswendeschleife in Sohl eingeweiht
Am Bau hatten unter anderem Manuela Biehn, Sandra Baldszus, Olaf Schlott, Ronny Sörgel, Barbara Müller, Steffen Lachmann und Michael Finster (von links) eine Aktie.
Der zentrale Punkt im Ortsteil von Bad Elster ist jetzt ein Schmuckstück. 372.000 Euro haben die Arbeiten gekostet. Zur Eröffnung wurden auch alte Geschichten erzählt.
Eckhard Sommer
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
05.08.2025
1 min.
Zwickau: Hoher Sachschaden nach versuchtem Einbruch bei Autohandel
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden.
Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.
Jens Arnold
21.07.2025
1 min.
Unfallflucht: Fahrzeug auf Parkplatz an der Arena E in Mülsen beschädigt.
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden.
Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.
Jens Arnold
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel