Zwickau: Wo Robert Schumann im Morgenmantel grüßt

Im Zwickauer Robert-Schumann-Haus können Besucher ab Sonntag mit Clara telefonieren, gegen Robert Schach spielen, seinen virtuellen Avatar beäugen und Geheimfächer entdecken. Hier der erste Eindruck.

Bitte berühren – diese schriftliche Aufforderung fehlte zwar noch bei dem Presserundgang am Dienstag, doch Thomas Synofzik, Leiter des Zwickauer Robert-Schumann-Hauses, will dieses Schild noch unbedingt bis zur offiziellen Eröffnung an einige neue Exponate heften, um die die ständige Ausstellung erweitert wurde und die erstmals am 1. Juni der...