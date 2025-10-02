Zwickauer BSW nach Rückzug von Sabine Zimmermann: Was ist los in Ihrer Partei?

Zwickau
Zwickau. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat in Zwickau einen neuen Kreisverband gegründet, gleichzeitig aber das prominenteste Gesicht verloren. Wie geht es weiter für die drittstärkste politische Kraft in Sachsen? Ein Interview mit den Spitzen des Kreisverbands.
Freie Presse: Spitzenkandidat Marcel Machill ist aus der Partei ausgetreten, die bisherige Landesvorsitzende Sabine Zimmermann hat völlig überraschend in einer Pressekonferenz ihren Rückzug bekannt gegeben – was ist los in Ihrer Partei?
