Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer BSW nach Rückzug von Sabine Zimmermann: Was ist los in Ihrer Partei?

Bernd Rudolph, Sascha Wünsch und Heiko Döhler (von links) beim Interview im BSW-Wahlkreisbüro.
Bernd Rudolph, Sascha Wünsch und Heiko Döhler (von links) beim Interview im BSW-Wahlkreisbüro. Bild: Ralf Wendland
Bernd Rudolph, Sascha Wünsch und Heiko Döhler (von links) beim Interview im BSW-Wahlkreisbüro.
Bernd Rudolph, Sascha Wünsch und Heiko Döhler (von links) beim Interview im BSW-Wahlkreisbüro. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickauer BSW nach Rückzug von Sabine Zimmermann: Was ist los in Ihrer Partei?
Redakteur
Von Michael Stellner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwickau. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat in Zwickau einen neuen Kreisverband gegründet, gleichzeitig aber das prominenteste Gesicht verloren. Wie geht es weiter für die drittstärkste politische Kraft in Sachsen? Ein Interview mit den Spitzen des Kreisverbands.

Freie Presse: Spitzenkandidat Marcel Machill ist aus der Partei ausgetreten, die bisherige Landesvorsitzende Sabine Zimmermann hat völlig überraschend in einer Pressekonferenz ihren Rückzug bekannt gegeben – was ist los in Ihrer Partei?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.09.2025
2 min.
BSW-Kreisverband in Chemnitz gegründet: Hälfte der Mitglieder nun im Vorstand
Nico Rudolph wurde zum BSW-Kreisvorsitzenden gewählt.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht gründet derzeit in ganz Sachsen Kreisverbände. Auch in Chemnitz war es nun soweit.
Erik Anke
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
17.09.2025
3 min.
„Mehr gibt es dazu nicht zu sagen:“ Mit diesen Worten nimmt Sabine Zimmermann Abschied von der Politik
Sabine Zimmermann, sächsische BSW-Fraktionsvorsitzende, verlässt im Sächsischen Landtag den Raum der Landespressekonferenz. Sabine Zimmermann hat ihrem Rückzug aus der Politik angekündigt.
In einer denkwürdigen Pressekonferenz hat Sabine Zimmermann, Gründerin des BSW in Sachsen, ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. „Freie Presse“ dokumentiert den Wortlaut ihrer Erklärung.
Frank Hommel
Mehr Artikel