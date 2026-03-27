MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
In der Zwickauer Schokoladenbar lässt es sich aushalten: Leuten zuschauen, das geht vom lauschigen Fensterplatz aus immer.
In der Zwickauer Schokoladenbar lässt es sich aushalten: Leuten zuschauen, das geht vom lauschigen Fensterplatz aus immer. Foto: Ralph Köhler
Im Mon Chéri haben Gesprächskulisse und Musik für eine typische Café-Atmosphäre gefehlt.
Im Mon Chéri haben Gesprächskulisse und Musik für eine typische Café-Atmosphäre gefehlt. Foto: Ralph Köhler
Intensive Gespräche führen diese beiden jungen Frauen im Café Clara.
Intensive Gespräche führen diese beiden jungen Frauen im Café Clara. Foto: Ralph Köhler
In der Zwickauer Schokoladenbar lässt es sich aushalten: Leuten zuschauen, das geht vom lauschigen Fensterplatz aus immer.
In der Zwickauer Schokoladenbar lässt es sich aushalten: Leuten zuschauen, das geht vom lauschigen Fensterplatz aus immer. Foto: Ralph Köhler
Im Mon Chéri haben Gesprächskulisse und Musik für eine typische Café-Atmosphäre gefehlt.
Im Mon Chéri haben Gesprächskulisse und Musik für eine typische Café-Atmosphäre gefehlt. Foto: Ralph Köhler
Intensive Gespräche führen diese beiden jungen Frauen im Café Clara.
Intensive Gespräche führen diese beiden jungen Frauen im Café Clara. Foto: Ralph Köhler
Zwickau
Zwickauer Cafés im Test: Die besten Orte für Kaffeeklatsch
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gemütlich, genug Platz, nicht zu laut und das Publikum stimmt auch? Die „Freie Presse“ testet fünf Cafés in der Zwickauer Innenstadt, wie gut sie sich für entspannte (aber nicht langweilige) Kaffeestündchen eignen.

Kaffee, Kuchen und Zeit zum Quatschen: Das ist die Grundlage für einen entspannten Kaffeeklatsch. Wer in Zwickau das passende Plätzchen sucht, merkt schnell: Nicht jedes Café eignet sich gleich gut dafür. Mal ist es zu laut, mal zu still, mal ließe es sich bequemer sitzen. Die „Freie Presse“ hat mehrere Cafés getestet, wo vertrauliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:38 Uhr
3 min.
Ein Jahr danach: Myanmar ringt weiter mit Folgen des Bebens
Unzählige Häuser stürzten bei dem Erdbeben der Stärke 7,7 ein. (Archivbild)
Ein Jahr nach der Erdbeben-Katastrophe brauchen Millionen Menschen in Myanmar weiter Hilfe. Wiederaufbau und Versorgung bleiben schwierig – jetzt noch verschärft durch die Folgen des Iran-Kriegs.
16.03.2026
4 min.
Visitenkarte im Glas: Fünf trendige Signature Drinks aus Zwickau
Der Hausdrink im Zwickauer Gasthaus 1470 wird nicht geföhnt, sondern bekommt einen Rauch-Effekt.
Signature Drinks sind in aller Munde. Dabei handelt es sich um einzigartige, eigens für eine Bar oder ein Restaurant kreierte Getränke. Zwickau zeigt: Man muss weder Leipzig noch Berlin sein, um sie zu können.
Elsa Middeke
06:34 Uhr
2 min.
Nach Gold-Coup: Eislauf-Traumpaar lässt Zukunft offen
Auch nach ihrem Gold-Coup in Prag haben Minerva Hase (r) und Nikita Volodin ihre Zukunft offen gelassen.
Bei der Eiskunstlauf-WM in Prag holen Minerva Hase und Nikita Volodin in beeindruckender Manier Gold. Die Zukunft des deutschen Spitzenduos bleibt spannend.
26.03.2026
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
13.02.2026
3 min.
Café „Mon Chéri“ in Zwickau öffnet nach monatelanger Pause: Neustart mit arabischem Frühstück
Familie Alsamra freut sich darauf, die ersten Gäste mit arabischem Gebäck zu begrüßen (von links): Hadi, Jad, Khaldoun und Malak Alsamra.
Mehrere Monate war es dunkel und still im Café an der Hauptstraße 29. Damit soll es ab Samstagmorgen vorbei sein: Ein neuer Betreiber will dem „Mon Chéri“ mit arabischem Flair wieder Leben einhauchen. Beliebte Speisen soll es aber weiterhin geben.
Elsa Middeke
06:32 Uhr
3 min.
Für eine Viertelmillion Euro wird Straße im Erzgebirge schick gemacht
Der schlechte Zustand der August-Bebel-Straße veranlasst die Gemeinde jetzt zum Bau.
Auf einem Abschnitt von 130 Metern wird die August-Bebel-Straße in Zschorlau gebaut. Weil auch Trinkwasser- und andere Leitungen saniert werden, wird das Vorhaben richtig teuer.
Heike Mann
Mehr Artikel