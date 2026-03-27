Zwickauer Cafés im Test: Die besten Orte für Kaffeeklatsch

Gemütlich, genug Platz, nicht zu laut und das Publikum stimmt auch? Die „Freie Presse“ testet fünf Cafés in der Zwickauer Innenstadt, wie gut sie sich für entspannte (aber nicht langweilige) Kaffeestündchen eignen.

Kaffee, Kuchen und Zeit zum Quatschen: Das ist die Grundlage für einen entspannten Kaffeeklatsch. Wer in Zwickau das passende Plätzchen sucht, merkt schnell: Nicht jedes Café eignet sich gleich gut dafür. Mal ist es zu laut, mal zu still, mal ließe es sich bequemer sitzen. Die „Freie Presse“ hat mehrere Cafés getestet, wo vertrauliche... Kaffee, Kuchen und Zeit zum Quatschen: Das ist die Grundlage für einen entspannten Kaffeeklatsch. Wer in Zwickau das passende Plätzchen sucht, merkt schnell: Nicht jedes Café eignet sich gleich gut dafür. Mal ist es zu laut, mal zu still, mal ließe es sich bequemer sitzen. Die „Freie Presse“ hat mehrere Cafés getestet, wo vertrauliche...