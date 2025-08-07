Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickauer Polizist unter Verdacht: Musste er wirklich zweimal auf fliehendes Auto schießen?

Ein Schuss traf den flüchtenden Fahrer im Kopf, das Auto krachte auf der Humboldtstraße in einen Laternenmast.
Ein Schuss traf den flüchtenden Fahrer im Kopf, das Auto krachte auf der Humboldtstraße in einen Laternenmast. Bild: Mike Müller
Ein Schuss traf den flüchtenden Fahrer im Kopf, das Auto krachte auf der Humboldtstraße in einen Laternenmast.
Ein Schuss traf den flüchtenden Fahrer im Kopf, das Auto krachte auf der Humboldtstraße in einen Laternenmast. Bild: Mike Müller
Zwickau
Zwickauer Polizist unter Verdacht: Musste er wirklich zweimal auf fliehendes Auto schießen?
Redakteur
Von Michael Stellner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Zwickauer Polizist hat einem flüchtenden Autofahrer in den Kopf geschossen, offenbar aus nächster Nähe. Das Amtsgericht muss klären, ob er überreagiert oder in Notwehr gehandelt hat.

Der Polizeibeamte auf der Anklagebank muss schlucken, seine Mundwinkel zucken, seine Augen wandern hin und her. Sekunde für Sekunde kann er wiedergeben, wie dieser verhängnisvolle Abend vor fast drei Jahren abgelaufen ist. Gerade als er der Richterin schildert, wie er aus dem Auto gestiegen ist und „Halt, Stopp“ gerufen hat, versagt ihm für...
