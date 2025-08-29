Zwischen Skepsis und Interesse: So lief der Infotag zum Windkraft-Park in Reinsdorf

Der Versorger Sachsen-Energie will die Bürger am Windparkprojekt an der A 72 beteiligen. Die Firma lud nun Anwohner zu einer Info-Veranstaltung. Die kamen auch. Aber nicht alle waren Feuer und Flamme.

Es war ein Kommen und Gehen. Ohne Andrang, aber stetig. Am Ende zählte die Sachsen-Energie im Saal der Behindertenwerkstatt in Reinsdorf knapp 100 Besucher. Für den Energieversorger war die Infoveranstaltung ein Novum: Erstmals bei einem Windpark will das Unternehmen über ein Crowdfunding-Modell den Anwohnern im Umfeld des Parks an der...