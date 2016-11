Neuling überrascht den Primus

Im Gipfeltreffen der Volleyball-Bezirksklasse hat der SSV Sayda den Höhenflug des 1. VVF vorerst unterbrochen.

Von Steffen Bauer

erschienen am 15.11.2016



Freiberg/Linda/Flöha. Die Tabelle in der Volleyball-Bezirksklasse der Männer wird im Moment fast wöchentlich durcheinandergewirbelt. Eben thronte noch der 1. VV Freiberg an der Spitze, nun hat sich der SV Linda vorbeigeschoben. Trotzdem ist die Stimmung im Freiberger Lager nach wie vor sehr gut.

"Die Jungs spielen bislang eine wirklich gute Saison", lobt Frank Kempe, der Vorsitzende des 1. VVF. Der 51-Jährige Vereinschef hatte am Samstag beim Heimturnier in der Heubner-Sporthalle die Daumen gedrückt, was aber zumindest im ersten Duell nicht ganz geholfen hatte. Gegen Aufsteiger SSV Sayda zogen die Freiberger etwas überraschend mit 1:3 (22:25, 25:19, 23:25, 24:26) den Kürzeren.

Die zweite Aufgabe gegen den TV Vater Jahn Burgstädt löste der 1. VVF aber mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:17) überaus souverän - "und das war auch keine Laufkundschaft", sagt Frank Kempe. Mit 11 Punkten aus fünf Spielen sind die Freiberger Männer nun Zweite, einen Zähler hinter dem SV Linda (12), der aber ein Spiel mehr absolviert hat. Unter Druck setzen sich die VVF-Männer ohnehin nicht. Es gebe keine konkrete Vorgabe, erklärt der Vereinschef. "Die Jungs sollen nur weiter so unbeschwert aufspielen."

Das tat am Wochenende auch der SV Linda, der seine beiden Heimspiele locker gewann. Nach dem 3:0 (25:9, 25:17, 25:10) gegen Schlusslicht SG Mauersberg II ließen die Männer aus dem Brand-Erbisdorfer Ortsteil auch dem TSV Blau-Weiß Röhrsdorf II beim 3:0 (25:16, 25:19, 25:15) keine Chance. "Wir sind durchweg geschlossen aufgetreten", lobt Lindas Trainer Mirko Böttcher seine Mannschaft. Er konnte erstmals in dieser Saison auf den kompletten Kader zurückgreifen und machte auch reichlich von seinen Wechselmöglichkeiten Gebrauch. "Doch auch die vielen Umstellungen haben unserem Spielfluss keinen Abbruch getan", so Böttcher. "Kompliment an die Truppe."

Gegen Mauersberg II benötigten die Hausherren genau eine Stunde, um den Tabellenletzten vom Parkett zu fegen. Dem aggressiven Blockspiel und den schnellen Angriffen der Lindaer hatten die Gäste nichts entgegenzusetzen. Der Tabellensiebente aus Röhrsdorf war zwar ein anderes Kaliber, schätzt Böttcher ein. Aber nur im zweiten Satz ließ sein Team die Röhrsdorfer auf einen Satzgewinn hoffen. "In der entscheidenden Phase konnten wir den Druck wieder erhöhen und haben uns deutlich und verdient durchgesetzt", sagt der Lindaer Trainer.

Gemäß des aktuellen Spielplans sollte der TSV Flöha beim VC Zschopau II aufschlagen, doch dazu kam es nicht. "Wir haben zwei Tage vor dem Spiel die Nachricht erhalten, dass die Partie abgesagt wird, da der Gegner keine spielfähige Mannschaft mehr aufs Feld bekommt", berichtet der Flöhaer Coach Mario Arndt. Wie dieses Spiel nun gewertet wird und es mit den Zschopauern weitergeht, sei ihm unbekannt. "Der Staffelleiter hat sich dazu noch nicht geäußert", sagt Arndt.

Er und seine Männer bedauerten es sehr, dass die Bälle unbenutzt bleiben. "Wir hätten gern gespielt, denn durch die Absage haben wir jetzt eine Punktspielpause von sechs Wochen. Das ist alles andere als der Sache dienlich", macht sich Arndt Luft. Erst am 17. Dezember ist der TSV Flöha, der aktuell mit 6 Punkten auf dem Konto Tabellenvierter ist, wieder in heimischer Halle gefordert. (mit bmi/kbe)