Katar 2022: Die WM-Stadien im Überblick

Die WM 2022 in Katar wird in acht Stadien ausgetragen. Davon sind sechs Neubauten, zwei weitere Spielstätten wurden für das Turnier umgebaut. Ursprünglich waren in der Bewerbung Katars um die WM zwölf Stadien vorgesehen. Doch nach Kritik, zwölf große Spielorte seien für ein so kleines Land zu viel, einigten sich die Beteiligten auf acht WM-Stadien.



Eine Besonderheit ist das Stadion 974 in Doha. Es besteht aus Schiffscontainern und ist laut FIFA das erste Fifa-konforme Stadion, das nach der WM komplett wieder abgebaut werden kann. Alle Module können anderweitig verwendet werden, das Stadion kann aber auch an einem anderen Ort neu aufgebaut werden.



Das Eröffnungsspiel der WM 2022 bestreiten am 20. November Katar und Ecuador im al-Bayt-Stadion.