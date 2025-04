Hainichen 4 min.

Getränkegroßhändler: Was den Mittelsachsen immer noch am besten schmeckt

Kunden kaufen nicht beim Großhändler, sondern in den Märkten. Doch was ist eigentlich die Aufgabe des Großhandels? "Freie Presse" gibt einen Einblick hinter die Kulissen des Getränkegroßhändlers Getränke Geins in Hainichen und verrät, was dessen Absatzzahlen über die Vorlieben der Mittelsachsen verrät.