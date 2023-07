Geboren im Jahr des letzten WM-Titels: Zwickauer Fußball-Trio drückt dem deutschen Team die Daumen

Selbstbewusst blicken sie in die Kamera: Zoe Tuchscherer, Alicia Höhne und Leonie Brix vom DFC Westsachsen Zwickau. Alle Jahrgang 2007. Also geboren in jenem Jahr, als die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in China triumphierte. Das Finale in Shanghai gewann die DFB-Auswahl gegen Brasilien mit 2:0. Danach war...