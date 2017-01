Chemnitzer Experte als Berater bei Megaprojekt im Iran

Vor genau einem Jahr haben Roger Herold und seine Geschäftspartner ihr Stahlbau-Unternehmen Steelconcept verkauft. Jetzt engagiert er sich im Nahen Osten, aber nicht nur dort.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 21.01.2017



Die Nachricht kam für viele überraschend. Anlässlich der Auszeichnung mit dem Marketing-Preis Chemnitzer Meilenstein 2016 vor genau einem Jahr gab Roger Herold bekannt, dass die Firma Steelconcept verkauft ist. Gemeinsam mit seiner Frau Ines und Kerstin Schreier - alle drei kannten sich vom Studium an der damals noch Karl-Marx-Städter Universität - hatte er das Stahlbau-Unternehmen 2001 gegründet und seitdem mit spektakulären Projekten bekannt gemacht. Dazu gehörten ein Aussichtsturm an der Baustelle des neuen Berliner Flughafens, ein Pavillon für die Olympischen Spiele in London, Konstruktionen für Foliendächer über einer Tempelanlage auf Malta und dem Nationalen Campus für die Archäologie Israels in Jerusalem.

Er werde Steelconcept weiterhin als Technischer Berater zur Verfügung stehen, hatte Herold im Januar 2016 angekündigt. Doch in Wirklichkeit hatte er noch viel mehr vor und bereits die Weichen dafür gestellt, wie er jetzt der "Freien Presse" verriet. Schon Anfang 2016 hatten seine Frau und er im Lugauer Ortsteil Ursprung, wo beide jetzt einen Bio-Bauernhof aufbauen, die gemeinsame Firma Herold-Connect gegründet. "Meine Frau knüpft auf lokaler Ebene Kontakte und bietet Kommunikationsschulungen für kleine und mittelständische Unternehmen an. Ich halte Vorträge über Unternehmensnachfolge und bin als Berater unterwegs", erklärt der 51-Jährige.

Nach 25 Jahren, in denen er - zunächst als Leiter eines Stahl- und Anlagenbaubetriebes im bayerischen Weiden und später von Steelconcept -als Auftragnehmer direkt an großen Bauvorhaben beteiligt war und "keine Zeit hatte, den Kopf zu heben", habe er jetzt einen anderen Blickwinkel und sehe Dinge, die die Verantwortlichen vor Ort nicht sehen. "Bei vielen Großprojekten laufen Dinge schief, weil Entscheidungen schlecht kommuniziert werden und einer den anderen nicht versteht", sei seine Erfahrung. Durch den guten Namen, den er sich mit Steelconcept gemacht habe, sei er in der Branche bekannt und werde als unabhängiger Moderator akzeptiert. Er sehe sich als "Steel-Coach", also Stahl-Trainer, so Herold.

Einer seiner Berateraufträge führt ihn schon seit Monaten regelmäßig jeweils für mehrere Tage in die iranische Hauptstadt. Dort, am Rande von Teheran, entsteht auf insgesamt 33 Hektar - das sind etwa 46 Fußballfelder - die Iran Mall. Mit geplanten 1,7 Millionen Quadratmetern Nutzfläche und mehr als 3000 Geschäften wird es nach Angaben des mit dem Bau beauftragten Generalunternehmers, einem internationalen Firmenkonsortium, eines der größten Shoppingzentren des gesamten Nahen Ostens. "Es ist aber nicht nur ein Einkaufszentrum, sondern eigentlich eine ganze Stadt mit Hotel, Krankenhaus, Schule und Straßen", schildert Herold.

Im Auftrag des japanischen Konzerns Taiyo, der das Membran-Dach für die Ladenstraße liefert, berät der Chemnitzer Experte die Stahlbauer beim Errichten der Dachkonstruktion. "Ich weiß, was Taiyo braucht, um das Dach pünktlich und erfolgreich montieren zu können", erklärt Herold. Seine Aufgabe als Berater sei es, "Probleme zu lösen, bevor sie entstehen".

Die Iran Mall ist aber nicht das einzige internationale Projekt, bei dem der Rat des Chemnitzer Stahlbau-Fachmanns gefragt ist. "Es kommt schon mal vor, dass ich in Teheran per Whatsapp eine Anfrage zur Verzinkung von Stahlträgern aus Sankt Petersburg erhalte", berichtet er. In der russischen Metropole lässt das weltgrößte Erdgas-Förderunternehmen Gazprom gerade einen 462 Meter hohen Wolkenkratzer als neue Firmenzentrale errichten. Den daran beteiligten italienischen Stahlbauern hat Herold den Kontakt zu ukrainischen Herstellern geknüpft, die ihnen Stahl liefern, der den russischen Normen entspricht. Weitere Großprojekte für Herold-Connect bahnen sich gerade in Ostsachsen und Süddeutschland an, so der 51-Jährige.

Das Leben in der 14-Millionen-Einwohner-Stadt Teheran bezeichnet Herold als "salopp" - so lange man bestimmte Regeln einhält. "Frauen gehen nicht ohne Kopfbedeckung aus dem Haus und wer Alkohol einführt, riskiert 80 Stockhiebe." Die Perser seien sehr zuvorkommende, gastfreundliche Leute, unter denen er sich sicher fühle. "Die Welt braucht den Iran - nicht umgekehrt", ist seine Erkenntnis. Über den Industrieverein und die IHK möchte er andere Chemnitzer Unternehmer auf die sich im Iran bietenden Chancen aufmerksam machen, denn gerade deutsche Technologien hätten dort einen guten Ruf.